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Главная » Мир » Общество
10:46 22 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Румынии ввели комендантский час для невакцинированных

Президент страны Клаус Йоханнис объявил в среду, что со следующей недели будут введены дополнительные ограничения, чтобы остановить пандемию.

Сейчас привито около 5,27 миллиона румын - только 27,17% от всего населения.

Об этом сообщает Romania Journal.

Ношение защитной медицинской маски станет обязательным повсеместно, передвижение в ночное время будет ограничено (но не для тех, кто сделал прививки). Также доступ к различным видам деятельности будет разрешен только на основании «зеленого» сертификата.

«Пока вы все не убедитесь, что вам нужно сделать прививку, к сожалению, мы должны ввести эти ограничения», – сказал президент Румынии.

Глава государства подчеркнул, что вакцинация – единственный способ остановить пандемию.

«Я хочу быть предельно ясным: если мы хотим остановить пандемию, вакцинация – единственное решение. Вакцинация останавливает пандемию», – подчеркнул президент.

Ранее Власти писали, что в Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Бран, больше известном как замок Дракулы.

Источник:
Тэги: Румыния, комендантский час, вакцинация
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