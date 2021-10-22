В Румынии ввели комендантский час для невакцинированных
Президент страны Клаус Йоханнис объявил в среду, что со следующей недели будут введены дополнительные ограничения, чтобы остановить пандемию.
Об этом сообщает Romania Journal.
Ношение защитной медицинской маски станет обязательным повсеместно, передвижение в ночное время будет ограничено (но не для тех, кто сделал прививки). Также доступ к различным видам деятельности будет разрешен только на основании «зеленого» сертификата.
«Пока вы все не убедитесь, что вам нужно сделать прививку, к сожалению, мы должны ввести эти ограничения», – сказал президент Румынии.
Глава государства подчеркнул, что вакцинация – единственный способ остановить пандемию.
«Я хочу быть предельно ясным: если мы хотим остановить пандемию, вакцинация – единственное решение. Вакцинация останавливает пандемию», – подчеркнул президент.
Ранее Власти писали, что в Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Бран, больше известном как замок Дракулы.