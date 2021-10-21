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Главная » Украина » Общество
11:21 22 Октября 2021 Просмотров 88   КомментариевКомментарии

Киевские школы уходят на карантин на две недели с 23 октября

В Киеве было принято решение отправить школьников на карантин до введения «красной» зоны.

Школьников отправят на карантин с завтрашнего дня - 23 октября и по 8 ноября

Об этом сообщает «APnews» со ссылкой на заместителя главы столичной мэрии Николая Поворозника.

По его словам в Киеве уже занято более 65% коек с кислородом, в связи с чем было принято решение не усугублять эпидемиологическую обстановку среди учеников и сотрудников сферы образования.

Школьников отправят на карантин с завтрашнего дня – 23 октября и по 8 ноября. При этом школьники и так должны были уйти на каникулы с 25 октября.

Несмотря на карантин среди учащихся, «красная» зона в Киеве будет официально введена только через 2-3 дня.

Как ранее сообщали Власти, с 23 октября в Хмельницкой области вводятся дополнительные карантинные ограничения в связи с повышением заболеваемости COVID-19.

Источник:
Тэги: Киев, школы, карантин
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