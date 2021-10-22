Нардепу Устиновой в Раде разбили голову. Фото

Александра Устинова получила серьезную травму головы в Верховной Раде.

На место происшествия пришлось вызывать бригаду медиков



Об этом нардеп сообщила у себя в Facebook.

Александра Устинова, которая является народным депутатом из фракции «Голос», получила серьезную травму головы прямо в Верховной Раде.

На место происшествия пришлось вызывать бригаду медиков. В настоящее время они следят за состоянием нардепа.

Причина полученной травмы – упавший на голову Устиновой дверной засов.

Эту информацию позже уточнила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Как ранее сообщали Власти, партия Голос провела съезд, на котором решила исключить нардепов, отказавшихся в нем участвовать.

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