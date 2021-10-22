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11:58 22 Октября 2021 86 Комментарии
Нардепу Устиновой в Раде разбили голову. Фото
Александра Устинова получила серьезную травму головы в Верховной Раде.
На место происшествия пришлось вызывать бригаду медиков
Об этом нардеп сообщила у себя в Facebook.
Александра Устинова, которая является народным депутатом из фракции «Голос», получила серьезную травму головы прямо в Верховной Раде.
На место происшествия пришлось вызывать бригаду медиков. В настоящее время они следят за состоянием нардепа.
Причина полученной травмы – упавший на голову Устиновой дверной засов.
Эту информацию позже уточнила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Как ранее сообщали Власти, партия Голос провела съезд, на котором решила исключить нардепов, отказавшихся в нем участвовать.
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Тэги: ВР, травма, голос, нардеп, устинова
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