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11:58 22 Октября 2021 Просмотров 86   КомментариевКомментарии

Нардепу Устиновой в Раде разбили голову. Фото

Александра Устинова получила серьезную травму головы в Верховной Раде.

На место происшествия пришлось вызывать бригаду медиков

Об этом нардеп сообщила у себя в Facebook.

Александра Устинова, которая является народным депутатом из фракции «Голос», получила серьезную травму головы прямо в Верховной Раде.

На место происшествия пришлось вызывать бригаду медиков. В настоящее время они следят за состоянием нардепа.

"Когда утро в Верховной Раде начался неожиданно" – подписала фото Устинова

Причина полученной травмы – упавший на голову Устиновой дверной засов.

За состоянием нардепа следят медики

Эту информацию позже уточнила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", – написала Стефанишина в Facebook.

Как ранее сообщали Власти, партия Голос провела съезд, на котором решила исключить нардепов, отказавшихся в нем участвовать.

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Тэги: ВР, травма, голос, нардеп, устинова
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