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Главная » Украина » Общество
11:40 22 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Украине вузы и другие учебные заведения отправляют на дистанционку

В Украине Министерство образования рекомендовало вузам и некоторым другим учебным заведениям с 25 октября по 15 ноября перейти на дистанционное обучение.

Украинские вузы отправляют на дистанционку

Об этом в Telegram написал министр образования Сергей Шкарлет. Такое предложение обусловлено ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране.

Накануне Минобразования провело соответствующие консультации с Минздравом.

Рекомендации касаются обучения в заведениях профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления.

Что касается обучения в школах со следующей недели, то оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Министр призвал всех педагогов, учеников, студентов и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайне ответственно и вакцинироваться от COVID-19.

Ранее Власти писали, что в Киеве было принято решение отправить школьников на карантин до введения «красной» зоны.

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