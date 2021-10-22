В Украине вузы и другие учебные заведения отправляют на дистанционку

В Украине Министерство образования рекомендовало вузам и некоторым другим учебным заведениям с 25 октября по 15 ноября перейти на дистанционное обучение.

Украинские вузы отправляют на дистанционку



Об этом в Telegram написал министр образования Сергей Шкарлет. Такое предложение обусловлено ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране.

Накануне Минобразования провело соответствующие консультации с Минздравом.

Рекомендации касаются обучения в заведениях профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления.

Что касается обучения в школах со следующей недели, то оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Министр призвал всех педагогов, учеников, студентов и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайне ответственно и вакцинироваться от COVID-19.

Ранее Власти писали, что в Киеве было принято решение отправить школьников на карантин до введения «красной» зоны.