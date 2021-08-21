За ошибки СНБО в списке воров в законе уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции

За ошибки в санкционном списке СНБО в отношении криминальных авторитетов и “воров в законе” уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

денис Монастырский рассказал, кого наказали за ошибки в санкционном списке



Об этом сообщил в Telegram народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко. Он делал запрос и получил ответ от министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Он признал, в решении СНБО действительно были технические ошибки. В частности, в латинице – некоторые буквы не соответствовали данным, которые были в паспортах. Кроме того, неправильно были указаны даты рождения и гражданство некоторых лиц.

Министр уточнил, что ошибки исправили и обновленные данные уже передали в Нацбанк, чтобы заблокировать счета криминальных авторитетов.

А после проведения внутреннего расследования был уволен ряд сотрудников, в частности, руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Напомним, в решении СНБО, касающемся санкций в отношении уголовных авторитетов и “воров в законе”, была допущена ошибка относительно 108 человек.

Позднее эти фамилии убрали из списка подсанкционных лиц.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета нацбезопасности и обороны против российского онлайн-ритейлера Wildberries, его основателей и руководителей.

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