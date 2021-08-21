За ошибки СНБО в списке воров в законе уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции
За ошибки в санкционном списке СНБО в отношении криминальных авторитетов и “воров в законе” уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко. Он делал запрос и получил ответ от министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Он признал, в решении СНБО действительно были технические ошибки. В частности, в латинице – некоторые буквы не соответствовали данным, которые были в паспортах. Кроме того, неправильно были указаны даты рождения и гражданство некоторых лиц.
Министр уточнил, что ошибки исправили и обновленные данные уже передали в Нацбанк, чтобы заблокировать счета криминальных авторитетов.
А после проведения внутреннего расследования был уволен ряд сотрудников, в частности, руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
Напомним, в решении СНБО, касающемся санкций в отношении уголовных авторитетов и “воров в законе”, была допущена ошибка относительно 108 человек.
Позднее эти фамилии убрали из списка подсанкционных лиц.
Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета нацбезопасности и обороны против российского онлайн-ритейлера Wildberries, его основателей и руководителей.