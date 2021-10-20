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12:44 22 Октября 2021 Просмотров 76   КомментариевКомментарии

В Верховной Раде придумали наказание для Третьяковой

Регламентный комитет рекомендовал Верховной Раде отстранить нардепа от «Слуги народа» Галину Третьякову от пяти заседаний парламента.

Третьякову могут отстранить от пяти заседаний ВР

Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук. По ее словам, решение должен принять парламент без обсуждения.

Голосование за отстранение Третьяковой может произойти на следующей пленарной неделе со 2 ноября.

В то же время предложение снять ее с должности председателя Комитета по вопросам социальной политики даже не ставили на голосование.

Напомним, на парламентском заседании в день смерти нардепа Антона Полякова стало известно, что Третьякова во фракционном чате «Слуги народа» прореагировала на это событие словами «одним врагом меньше».

Ранее Власти писали, что нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова согласится с любым наказанием от своей фракции за высказывание о смерти Антона Полякова.

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Тэги: Верховная Рада, Галина Третьякова
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