Хакеры взломали сайт КМИС после публикации упавших рейтингов Зеленского и слуг

После публикации опросов, которые показали падение рейтингов президента украины Владимира Зеленского и его партии “Слуга народа”, сайт социологической компании КМИС атаковали хакеры.

Хакеры взломали сайт КМИС



Сейчас при открытии сайта страница КМИС загружается на секунду и тут же закрывается черным экраном с аниме.

Под ним написано: «Безопасность протестирована revonzy». Очевидно, revonzy – это имя хакера или хакерской группировки.

Еще ниже размещена цитата на турецком из Википедии, о том, что КМИС – одна из ведущих исследовательских компаний в Украине, предлагающая своим клиентам полный спектр исследовательских решений.

В конце – ссылка на хакерский сайт.

Ранее Власти писали, что сеть аптек АНЦ подверглась атаке хакеров в результате чего взломана система информационной защиты компании, а хакеры требуют выкуп для возобновления работы аптек.

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