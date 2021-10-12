Хакеры взломали сайт КМИС после публикации упавших рейтингов Зеленского и слуг
После публикации опросов, которые показали падение рейтингов президента украины Владимира Зеленского и его партии “Слуга народа”, сайт социологической компании КМИС атаковали хакеры.
Сейчас при открытии сайта страница КМИС загружается на секунду и тут же закрывается черным экраном с аниме.
Под ним написано: «Безопасность протестирована revonzy». Очевидно, revonzy – это имя хакера или хакерской группировки.
Еще ниже размещена цитата на турецком из Википедии, о том, что КМИС – одна из ведущих исследовательских компаний в Украине, предлагающая своим клиентам полный спектр исследовательских решений.
В конце – ссылка на хакерский сайт.
Ранее Власти писали, что сеть аптек АНЦ подверглась атаке хакеров в результате чего взломана система информационной защиты компании, а хакеры требуют выкуп для возобновления работы аптек.