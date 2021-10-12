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Главная » Мир » Политика
13:59 22 Октября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Лукашенко заявил о пользе COVID-19 для борьбы с раком

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что COVID-19 может способствовать снижению заболеваемости раком.

Лукашенко сообщил, что лечение коронавируса дается в разы легче белорусским врачам, чем лечение онкологии

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

С таким мнением Лукашенко выступил во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. По словам главы государства, это мнение даже не оспаривает его помощники.

«COVID не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала, не потому что люди не обращаются», – отметил Лукашенко.

Также Лукашенко сообщил, что лечение коронавируса дается в разы легче белорусским врачам, чем лечение онкологии.

«COVID-больных нам легче лечить. Это вам тяжело, а нам легче, чем онкологических. Поэтому дай Бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний», подчеркнул Лукашенко.

Как ранее сообщали Власти, глава МИД ФРГ считает, президент Беларуси использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз.

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Тэги: Лукашенко, беларусь, онкология, covid-19
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