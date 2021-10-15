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13:48 22 Октября 2021 Просмотров 106   КомментариевКомментарии

Зеленский созвал СНБО: что будут обсуждать

Совет национальной безопасности и обороны соберется в пятницу 22 октября по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский созвал СНБО

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Глава государства поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 22 октября в Киев заседание СНБО. Все члены проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания. При этом не названы темы заседания.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал Вестям, что, скорее всего, на СНБО обсудят ситуацию с нехваткой газа и как эту проблему решить.

«Насколько я понимаю, они, наконец, будут рассматривать газовые вопросы – возможность докупить недостающие ресурсы… Это вопрос даже не про деньги и Данилов ошибался. Здесь вопрос отсутствия ресурса – его физически уже нельзя нигде закупить, кроме как у кого-то отобрать в хранилищах или у РФ. Но это все равно не изменит украинский баланс», – сказал нардеп.

По информации Telergram-канала Легитимный, на СНБО обсудят несколько тем:

- ситуацию на Донбассе в связи с участившимися провокациями и обстрелами;

- коронавирус и вакцинацию в свете стремительного роста заболеваемости и возможного объявления локдауна;

- энергетический кризис, о котором и говорил Кучеренко.

Ранее Власти писали, что за ошибки в санкционном списке СНБО в отношении криминальных авторитетов и “воров в законе” уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Источник:
Тэги: Владимир Зеленский, снбо
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