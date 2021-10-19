Малюська позвонил маме из СИЗО и анонсировал новые услуги для зэков

Министр Юстиции продемонстрировал услугу телефонной связи прямо из Киевского СИЗО.

Выручка за услуги связи пойдет в фонды по ремонту тюремных учреждений



Соответствующее видео Министр опубликовал на своей странице в Facebook.

Денис Малюська необычным способом презентовал возможность совершать звонки и пользоваться интернетом в Лукьяновском СИЗО, которое расположено в Киеве. На опубликованном ролике министр разыграл сценки со звонком заключенного сыну и матери.

Такие функции в ближайшее время должны появится во всех украинских изоляторах временного содержания.

Услуги связи будут платные. Так, цена за 15 минут разговора составит 10 грн, но есть возможность купить абонемент на месяц за 375 грн. Стоимость пользования интернета (с ограничением контента) вместе с планшетом составит 575 грн в месяц. Отмечается, что все разговоры заключенных и интернет трафик будут автоматически записываться.

Нововведения позволят побороть контрабанду мобильных телефонов в тюрьмы, а также дадут возможность заключенным чаще общаться с родными, что крайне важно для ресоциализации.

Выручка за услуги связи пойдет в фонды по ремонту тюремных учреждений.

Как ранее сообщали Власти, глава МИД ФРГ считает, президент Беларуси использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз.

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