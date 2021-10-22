Из ЕС приезжают вакцинироваться Sputnik V, а у себя покупают справки о Pfizer, – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что жители европейских стран приезжают в РФ ради прививки российской вакциной от коронавируса Sputnik V.

Путин заявил, что граждлане ЕС едут в Россию ради вакцинации



Видео выступления Путина опубликовал в Telegram телеканал «Дождь». По словам президента РФ, после укола российской вакциной иностранцы в своих государствах покупают поддельные справки о вакцинации препаратом Pfizer.

“Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку Спутником, а там справку покупают, что они привиты Пфайзером. Ну, потому что… Ну да. Серьезно! Это причем врачи говорят, из европейских стран. Вот. Ну считают, что все-таки Спутник более надежный, более безопасный», – рассказал Путин.



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