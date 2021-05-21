Нардепы попросили Зеленского ввести санкции против Roshen
Народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации «Рошен» из-за финансирования бюджета страны-агрессора России.
Информация о соответствующем голосовании представлена на сайте Верховной Рады. «За» проголосовали 153 народных депутата.
Подавляющее большинство голосов (144) дала фракция “Слуг народа”. Еще 4 – ОПЗЖ, по одному от групп “Довира” и “За майбутне”. Еще три голоса дали внефракционные депутаты.
Автором запроса стал нардеп “Слуги народа” Владлен Неклюдов.
Корпорация «Рошен» входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).
Кроме того, депутаты провалили еще три “важных” голования:
За присвоение звания «Почетный изобретатель Украины» народному депутату Гео Леросу.
За присвоение звания «Заслуженных энергетиков Украины» Александру Лукашенко и Владимиру Путину.
За «разрешение Слугам без ведома хозяина на Банковой ходить на телеэфиры».
Ранее Власти писали, что за ошибки в санкционном списке СНБО в отношении криминальных авторитетов и “воров в законе” уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.