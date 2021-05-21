Нардепы попросили Зеленского ввести санкции против Roshen

Народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации «Рошен» из-за финансирования бюджета страны-агрессора России.

Рада поддержала запрос о санкциях к Roshen



Информация о соответствующем голосовании представлена на сайте Верховной Рады. «За» проголосовали 153 народных депутата.

Подавляющее большинство голосов (144) дала фракция “Слуг народа”. Еще 4 – ОПЗЖ, по одному от групп “Довира” и “За майбутне”. Еще три голоса дали внефракционные депутаты.

Автором запроса стал нардеп “Слуги народа” Владлен Неклюдов.

Корпорация «Рошен» входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Кроме того, депутаты провалили еще три “важных” голования:

За присвоение звания «Почетный изобретатель Украины» народному депутату Гео Леросу.

За присвоение звания «Заслуженных энергетиков Украины» Александру Лукашенко и Владимиру Путину.

За «разрешение Слугам без ведома хозяина на Банковой ходить на телеэфиры».

Ранее Власти писали, что за ошибки в санкционном списке СНБО в отношении криминальных авторитетов и “воров в законе” уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

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