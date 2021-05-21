НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:32 22 Октября 2021 Просмотров 114   КомментариевКомментарии

Нардепы попросили Зеленского ввести санкции против Roshen

Народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации «Рошен» из-за финансирования бюджета страны-агрессора России.

Рада поддержала запрос о санкциях к Roshen

Информация о соответствующем голосовании представлена на сайте Верховной Рады. «За» проголосовали 153 народных депутата.

Подавляющее большинство голосов (144) дала фракция “Слуг народа”. Еще 4 – ОПЗЖ, по одному от групп “Довира” и “За майбутне”. Еще три голоса дали внефракционные депутаты.

Автором запроса стал нардеп “Слуги народа” Владлен Неклюдов.

Корпорация «Рошен» входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Кроме того, депутаты провалили еще три “важных” голования:

За присвоение звания «Почетный изобретатель Украины» народному депутату Гео Леросу.

За присвоение звания «Заслуженных энергетиков Украины» Александру Лукашенко и Владимиру Путину.

За «разрешение Слугам без ведома хозяина на Банковой ходить на телеэфиры».

Рада провалила три "важных" голосования

Рада провалила три "важных" голосования

Ранее Власти писали, что за ошибки в санкционном списке СНБО в отношении криминальных авторитетов и “воров в законе” уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Источник:
Тэги: санкции, Верховная Рада, Roshen
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.05.2021 13:40
ВР обратилась к правительству США с призывом заблокировать СП-2
ТОР
18.05.2017 15:32
Депутаты отказались вводить персональные санкции против Януковича и его соратников
ТОР
01.06.2016 05:36
Верховная Рада обратилась к Сенату Франции с призывом не снимать санкции с России
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Елизавета II впервые за много лет провела ночь в больнице

10:19 Мир

В 2022 году украинцев ждет повторный курс вакцинации от COVID-19, – санврач

08:09 Украина

Женщина сбросила 19 кг, поедая прах своего мужа

01:10 Мир

Землетрясение в Японии подняло со дна 24 корабля, затонувших во время Второй мировой

22:54 Мир

На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования: что с ними будет

07:27 Украина

Названы семь областей Украины, которые могут скоро стать “красными”

06:51 Украина

На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

06:38 Украина

На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка

04:16 Украина

Пережила две мировые войны и две пандемии: 105-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

00:32 Мир

В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

23:57 Мир

Сумская область переходит в «красную зону»

16:29 Украина

Новости | NetGameSlots.com