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16:05 22 Октября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В порту Черноморска судно протаранило причал

Судно для перевозки генеральных грузов под флагом Палау врезалось в причал порта Черноморск.

В данный момент информации о пострадавших нет

Об этом сообщает «USM».

В порту Черноморска произошло ЧП – Судно под флагом Палау (островное государство) врезалось носом в причал №18. Судно используется компанией HAKSA, для перевозки генеральных грузов.

Последствие столкновения для причала порта

В данный момент информации о пострадавших нет.

Судно HAKSA (флаг — Палау) построено в 1993 году. Его дедвейт составляет 3092 тонны, текущая осадка — 6 метров. Общая длина (LOA) составляет 86,4 метра, а ширина — 14,54 метра.

Траектория движения судна перед столкновением.

Как ранее сообщали Власти, в Одессу прибыло уникальное судно, подаренное Украине Бельгией.

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Тэги: порт, авария, судно, черноморск
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