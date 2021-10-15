В порту Черноморска судно протаранило причал

Судно для перевозки генеральных грузов под флагом Палау врезалось в причал порта Черноморск.

В данный момент информации о пострадавших нет



Об этом сообщает «USM».

В порту Черноморска произошло ЧП – Судно под флагом Палау (островное государство) врезалось носом в причал №18. Судно используется компанией HAKSA, для перевозки генеральных грузов.



В данный момент информации о пострадавших нет.

Судно HAKSA (флаг — Палау) построено в 1993 году. Его дедвейт составляет 3092 тонны, текущая осадка — 6 метров. Общая длина (LOA) составляет 86,4 метра, а ширина — 14,54 метра.

Как ранее сообщали Власти, в Одессу прибыло уникальное судно, подаренное Украине Бельгией.

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