В Бердянске отключили вечный огонь: нечем платить за газ

Расходы на газ для «вечного огня» в мэрии Бердянска посчитали неоправданными.

Затраты на работу мемориала составляли около одной тысячи гривен в день



Об этом сообщает ПроБердянск.

В мэрии Бердянска состоялось заседание «круглого стола», на котором было решено изменить подход к обеспечению ресурсами мемориала «вечный огонь».

Так, для экономии газа и бюджетных средств, правительством города было решено вместо «вечного огня», который работает на газе, установить антивандальную светодиодную инсталляцию.

До принятие этого решения затраты на работу мемориала составляли около одной тысячи гривен в день. Сэкономленные средства власти города планируют перераспределить на госпитальное отделение для участников боевых действий, реконструкцию и благоустройство мемориального комплекса или на дополнительную целевую помощь участникам боевых действий во Второй мировой войне.

Как ранее сообщали Власти, в Бердянске оштрафовали водителя за надпись POLICE на его ВАЗе.