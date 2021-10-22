В Бердянске отключили вечный огонь: нечем платить за газ
Расходы на газ для «вечного огня» в мэрии Бердянска посчитали неоправданными.
Об этом сообщает ПроБердянск.
В мэрии Бердянска состоялось заседание «круглого стола», на котором было решено изменить подход к обеспечению ресурсами мемориала «вечный огонь».
Так, для экономии газа и бюджетных средств, правительством города было решено вместо «вечного огня», который работает на газе, установить антивандальную светодиодную инсталляцию.
До принятие этого решения затраты на работу мемориала составляли около одной тысячи гривен в день. Сэкономленные средства власти города планируют перераспределить на госпитальное отделение для участников боевых действий, реконструкцию и благоустройство мемориального комплекса или на дополнительную целевую помощь участникам боевых действий во Второй мировой войне.
Как ранее сообщали Власти, в Бердянске оштрафовали водителя за надпись POLICE на его ВАЗе.