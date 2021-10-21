Украину накрывает арктический воздух: какой будет погода на выходные
По Европе быстро распространяется холодный арктический воздух.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
В Украину идет холодная погода. Мощный циклон, который находится над территорией Финляндии затягивает холодный воздух и выбрасывает его на территорию Европы. Уже завтра он достигнет территории Украины и снизит среднюю температуру по стране на 5-7 градусов.
Во всех областях, кроме восточных и южных ожидается сухая погода.
Ветер преимущественно юго-западный переходящий в северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.
Средняя температура ночью составит +3 +8 градусов тепла, днем +10 +15 градусов.
На юге и юго-востоке Украины температуры будут немного отличатся и составят ночью +7 +12 градусов, а днем +15 +20 градусов тепла.
В Карпатах местами возможен мокрый снег, а температура в течение суток ожидается достаточно низкая – от -2 градусов мороза до +3 граусов тепла.
Как ранее сообщали Власти, облако пыли с вулкана на Канарах накрыло Украину: возможны кислые дожди.