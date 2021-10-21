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17:15 22 Октября 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Украину накрывает арктический воздух: какой будет погода на выходные

По Европе быстро распространяется холодный арктический воздух.

Во всех областях, кроме восточных и южных ожидается сухая погода

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В Украину идет холодная погода. Мощный циклон, который находится над территорией Финляндии затягивает холодный воздух и выбрасывает его на территорию Европы. Уже завтра он достигнет территории Украины и снизит среднюю температуру по стране на 5-7 градусов.

Во всех областях, кроме восточных и южных ожидается сухая погода.

Ветер преимущественно юго-западный переходящий в северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Средняя температура ночью составит +3 +8 градусов тепла, днем +10 +15 градусов.

На юге и юго-востоке Украины температуры будут немного отличатся и составят ночью +7 +12 градусов, а днем ​​+15 +20 градусов тепла.

В Карпатах местами возможен мокрый снег, а температура в течение суток ожидается достаточно низкая – от -2 градусов мороза до +3 граусов тепла.

Как ранее сообщали Власти, облако пыли с вулкана на Канарах накрыло Украину: возможны кислые дожди.

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Тэги: погода, синпотик
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