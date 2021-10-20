В ВОЗ объяснили, можно ли вакцинироваться от гриппа и COVID-19 одновременно

Предварительные исследования доказывают безопасность одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса.

Исследования доказали что одновременная вакцинация против гриппа и коронавируса безопасна



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу департамента ВОЗ по обеспечению готовности к особо опасным инфекциям Сильву Бриан.

По ее словам, исследования доказали что одновременная вакцинация против гриппа и коронавируса безопасна, однако перед этим в любом случае рекомендуется проконсультироваться с врачом.

«Безопасно ли вводить вакцину против гриппа и COVID-19 одновременно? Да», – сказала Бриан в ходе очередного выпуска программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Наука за пять минут».

Как ранее сообщали Власти, новая программа Всемирной организации здравоохранения направлена на обеспечение бедных стран препаратами для лечению COVID-19.

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