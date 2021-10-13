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08:00 23 Октября 2021 15 Комментарии
Большинство ВУЗов и школ отправят на каникулы – Данилов
Аппарат СНБО принял решение о переводе большинства ВУЗов и школ в режим каникул.
Соответствующее решение будет принимать Кабмин и ответственные органы
Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 22 октября.
В СНБО обратились в Министерство образования с решением о отмене занятий подавляющего большинства учебных заведений. Учеников и студентов отправят на каникулы с понедельника, 25 октября.
Соответствующее решение будет принимать Кабмин и ответственные органы.
Как ранее сообщали Власти, в Украинских школах объявили досрочные каникулы.
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Тэги: школы, министерство образования, снбо, вузы, каникулы, Данилов
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