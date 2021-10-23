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Главная » Украина » Общество
10:14 23 Октября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Украине за последние три дня сделано рекордное количество прививок от COVID-19

В день одну дозу вакцины получают около 300 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В Украине ударными темпами наращивают темпы вакцинации населения. Средние показатели по количеству сделанных прививок выросли в среднем на 20 тысяч инъекций.

Так, за минувшие сутки было сделано 289 468 прививок из них первую дозу получили 203 265 человек, а завершили вакцинацию 86 203 человека. Днем ранее эта общая цифра составила 269 666 прививок.

Общее количество сделанных прививок

Как ранее сообщали Власти, в Украине вакцинировано 30% взрослого населения – Ляшко.

Источник:
Тэги: Минздрав, вакцинация, темпы
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