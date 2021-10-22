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Главная » Мир » Экономика
11:57 23 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия отказалась поставлять газ в Молдову по заниженным ценам

Молдове не удалось договорится с РФ об условиях нового газового контракта.

Вполне вероятно полное прекращение поставок российского газа в Молдову

Об этом сообщает «Интерфакс».

РФ и Молдова не смогли договорится о новых ценах на газ, из-за чего поставки газа в ноябре в Молдову могут оказаться под угрозой.

Россия предложила поставлять газ по рыночной цене с дополнительной скидкой в 25%. Однако, при условии, что Молдова в течении 3-х лет выплатит накопившейся за предыдущие годы задолженности за поставленный газ в объеме около $700 млн.

Однако молдавская сторона не смогла принять предложенные условия ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной.

Таким образом к общему решению стороны не пришли, из-за чего новый газовый контракт могут не принять до 1 ноября. В таком случае вполне вероятно полное прекращение поставок российского газа в Молдову.

Как ранее сообщали Власти, в Молдове ввели режим ЧП из-за нехватки природного газа.

Источник:
Тэги: Молдова, газ, контракт, рф, поставки
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