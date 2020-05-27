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Главная » Украина » Политика
13:51 23 Октября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Молдова просит Украину предоставить ей 15 млн кубометров газа

Ранее ходили слухи о просьбе Молдовы предоставить в помощь миллиард кубометров газа.

Такой объем газа критически важен для Молдовы, в связи с неудачными переговорами с Газпромом

Об этом сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в Telegram.

На фоне газовых переговоров Молдовы и России, правительство Молдовы попросила Украину о предоставлении помощи в размере 15 млн кубометров газа.

Ранее появившаяся информация о просьбе Молдовы миллиарда кубометров газа, по словам Геруса, не соответствует действительности.

Глава комитета отметил, что такой объем газа критически важен для Молдовы, в связи с неудачными переговорами с Газпромом о новом контракте на поставки.

При этом Андрей Герус сообщил о возможных условиях подобного соглашения.

«Единственное, чего Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ к концу зимы. Все-таки за четыре месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале он будет более всего нужен Украине. Еще раз – это единственное пожелание со стороны Украины», – глава энергетического комитета.

Как ранее сообщали Власти, Россия отказалась поставлять газ в Молдову по заниженным ценам.

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Тэги: Россия, Молдова, газ, Газпром
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