22.10.2021 17:04
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14:45 23 Октября 2021 373 Комментарии
В Киеве стартовал отопительный сезон
В столице начали подключать к отоплению жилые дома.
Отдельные объекты социальной сферы Киева начали подключать к отоплению еще в начале октября
В субботу, 23 октября, в Киеве официально начался отопительный сезон.
С сегодняшнего дня отопление начали включать в жилых домах. Отопление во всех жилых домах должно заработать в течении 7 дней.
В тоже время, отдельные объекты социальной сферы Киева начали подключать к отоплению еще в начале октября.
Как ранее сообщали Власти, Киев перейдет в «красную» зону в ближайшие дни.
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Тэги: Киев, отопление
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