В Киеве стартовал отопительный сезон

В столице начали подключать к отоплению жилые дома.

Отдельные объекты социальной сферы Киева начали подключать к отоплению еще в начале октября



В субботу, 23 октября, в Киеве официально начался отопительный сезон.

С сегодняшнего дня отопление начали включать в жилых домах. Отопление во всех жилых домах должно заработать в течении 7 дней.

В тоже время, отдельные объекты социальной сферы Киева начали подключать к отоплению еще в начале октября.

Как ранее сообщали Власти, Киев перейдет в «красную» зону в ближайшие дни.

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