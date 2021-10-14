Ученые разгадали загадку: почему мозг человека уменьшился в ходе эволюции

Ученые из США выяснили, что человеческий мозг резко увеличился в размерах полтора миллиона лет назад, а затем три тысячи лет назад снова уменьшился.

Почему человеческий мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов.



Наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших предков эпохи плейстоцена, пишет SciTechDaily.

«Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов», – говорит доктор Джереми Де Сильва из Дартмутского колледжа.

По мнению экспертов, это произошло с усилением коллективного разума в человеческих сообществах.

«Мы предполагаем, что уменьшение мозга у современного человека произошло из-за растущей зависимости от коллективного разума, так как группа людей всегда умнее самого умного человека в группе», – подчеркнул другой автор исследования доктор Джеймс Траниелло из Бостонского университета.

К таким выводам ученые пришли, изучая различные виды муравьев. Ученые обнаружили, что мозг муравьев в высокоорганизованных колониях меньше по отношению к размерам тела, чем в низкоорганизованных сообществах.

Ранее Власти писали, что ученые выяснили, почему эволюция человека шла по пути увеличения и развития мозга.

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