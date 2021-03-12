В Колумбии задержали самого опасного в мире наркобарона

50-летний Дайро Антонио Усуга был задержан во время операции «Осирис» в сельской местности региона Ураба.

Rолумбийские власти предлагали 3 млрд песо (около 800 000 долларов) за информацию о местонахождении наркоторговца/



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента страны Ивана Дуке.

«Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом столетии. Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х», – сказал Дуке в телеобращении к стране.

Усуга по прозвищу «Отониэль» возглавлял «Клан дель Гольфо». Он был самым опасным наркоторговцем в мире, убийцей полицейских и общественных деятелей, сообщает CNN.

«Клан дель Гольфо» насчитывает более тысячи вооруженных боевиков. Группировка занимается не только наркоторговлей, но и незаконной добычей полезных ископаемых.

Для операции «Осирис» привлекли более 500 сотрудников спецназа и 22 вертолета. Во время операции погиб полицейский.

Ранее Власти писали, что в США за наркоторговлю арестовали экс-министра обороны Мексики.

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