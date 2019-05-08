08.05.2019 10:35
Главная » Мир » Экономика
10:43 24 Октября 2021 0 Комментарии
Apple признан самым дорогим брендом мира девятый раз подряд
Как свидетельствуют данные исследования Interbrand за 2021 год, стоимость Apple за год выросла на 26%, превысив 408,25 млрд долларов.
Стоимость Apple за год выросла на 26%.
Уже девятый год подряд глобальная консалтинговая компания Interbrand помещает Apple на верхнюю строчку своего ежегодного списка самых ценных брендов мира, сообщает Apple Insider.
Второе место занял Amazon, стоимость которого составляет 249,2 млрд долларов.
На третьем месте – Microsoft (210,191 млрд долларов).
Источник:
Тэги: компания, Apple, бренды
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРApple скупает мелкие технологические компании
ТОРОписание официального игрового портала «Плей Фортуна»
11.02.2017 09:45
ТОРApple признан самым дорогим брендом в мире
30.09.2013 12:17