НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
10:43 24 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Apple признан самым дорогим брендом мира девятый раз подряд

Как свидетельствуют данные исследования Interbrand за 2021 год, стоимость Apple за год выросла на 26%, превысив 408,25 млрд долларов.

Стоимость Apple за год выросла на 26%.

Уже девятый год подряд глобальная консалтинговая компания Interbrand помещает Apple на верхнюю строчку своего ежегодного списка самых ценных брендов мира, сообщает Apple Insider.

Второе место занял Amazon, стоимость которого составляет 249,2 млрд долларов.

На третьем месте – Microsoft (210,191 млрд долларов).

Источник:
Тэги: компания, Apple, бренды
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.05.2019 10:35
Apple скупает мелкие технологические компании
ТОР
11.02.2017 09:45
Описание официального игрового портала «Плей Фортуна»
ТОР
30.09.2013 12:17
Apple признан самым дорогим брендом в мире
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com