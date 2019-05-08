Apple признан самым дорогим брендом мира девятый раз подряд

Как свидетельствуют данные исследования Interbrand за 2021 год, стоимость Apple за год выросла на 26%, превысив 408,25 млрд долларов.

Стоимость Apple за год выросла на 26%.



Уже девятый год подряд глобальная консалтинговая компания Interbrand помещает Apple на верхнюю строчку своего ежегодного списка самых ценных брендов мира, сообщает Apple Insider.

Второе место занял Amazon, стоимость которого составляет 249,2 млрд долларов.

На третьем месте – Microsoft (210,191 млрд долларов).

Тэги: компания, Apple, бренды