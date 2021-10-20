Facebook разжигал религиозную ненависть в Индии

Социальная сеть Facebook оказалась инструментом разжигания религиозной вражды и ненависти в Индии в конце 2019 – начале 2020 годов.

Протестующие в Дели бросают в полицию камни.



Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Разнообразные слухи и призывы к насилию распространялись в принадлежащем Facebook мессенджере WhatsApp. В частности, мусульман обвиняли в распространении коронавируса в стране.

После этого в феврале 2020 года в Дели, столице Индии, вспыхнули столкновения, в результате которых погибли около пятидесяти человек, более трехсот были ранены.

Ранее Власти писали, что Facebook заблокировал аккаунты Трампа на два года из-за «серьезного риска для общественной безопасности».

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