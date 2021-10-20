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13:56 24 Октября 2021 11 Комментарии
Facebook разжигал религиозную ненависть в Индии
Социальная сеть Facebook оказалась инструментом разжигания религиозной вражды и ненависти в Индии в конце 2019 – начале 2020 годов.
Протестующие в Дели бросают в полицию камни.
Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.
Разнообразные слухи и призывы к насилию распространялись в принадлежащем Facebook мессенджере WhatsApp. В частности, мусульман обвиняли в распространении коронавируса в стране.
После этого в феврале 2020 года в Дели, столице Индии, вспыхнули столкновения, в результате которых погибли около пятидесяти человек, более трехсот были ранены.
Ранее Власти писали, что Facebook заблокировал аккаунты Трампа на два года из-за «серьезного риска для общественной безопасности».
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Тэги: Facebook, Индия, разжигание ненависти
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