Зявления на иммиграционные визы от россиян теперь будут рассматриваться в Варшаве.

Россия пополнила уже внушительный список Госдепа США



Об этом говорится в пособии по ведению иностранных дел Госдепартамента США (FAM).

В это список побадают граждане тех стран, где нет американских консульств или политическая ситуация мешает рассматривать заявки на получение визы.

Россия пополнила список из Ирана, Эритреи, Кубы, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Заявления на иммиграционные визы от граждан России могут быть рассмотрены в Варшаве.

Ранее Власти писали, как в НАТО разработали план на случай нападения России.

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