COVID-19 вызывает умственные расстройства у переболевших спустя месяцы после болезни, – ученые

Американские ученые доказали, что значительное число перенесших коронавирус сталкиваются с умственными расстройствами спустя многие месяцы после болезни.

Проблемы в работе когнитивных функций выявлены у пациентов всех возрастов



Об этом сообщает «NBC News».

Исследование, которое было проведено в Медицинской школе Икана (США) показало, что около 24% выздоровевших от COVID-19 людей, продолжают испытывать проблемы с памятью, многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой.

Наиболее распространенным расстройством является проблема с сохранением новых воспоминаний и воспроизведением уже имеющихся. Также сильно страдает скорость обработки информации и исполнительные функции, включая способность инициировать, планировать, организовывать и выносить суждения.

При этом, серьезные проблемы в работе когнитивных функций выявлены у пациентов всех возрастов, от молодых до пожилых, и даже у тех, кто перенес заболевание в легкой форме. Более того, умственные расстройства наблюдаются даже спустя семь месяцев после болезни.

Поэтому исследователи рекомендуют ввести в стандарт лечения COVID-19 диагностику психических нарушений, независимо от возраста и формы течения болезни.

Всего было протестировано 740 пациентов, все они лечились по системе Mount Sinai в Нью-Йорке с первых дней пандемии.

Выводы исследователей подтверждают слова профессора и директора клиники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктора Хелен Лаврецки. По ее словам пациенты не могут ухаживать за собой после выписки из больницы.

«Они не могут функционировать, не могут думать, их память нарушена, они сбиваются с толку. Когда они едут куда-то, то говорят, что не знают, как они туда попали», – описывает проблему доктор Лаврецки.

Как ранее сообщали Власти, ученые доказали, что вакцинироваться лучше рано утром.

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