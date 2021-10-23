В Испании признали неконституционным первый локдаун, жителям возместят все штрафы за нарушения

Жителям Испании возместят все оплаченные штрафы, выписанные за нарушение карантинных ограничений в марте 2020 года.

Локдаун длился с марта по июнь 2020 года



Об этом сообщает AP.

Верховный суд Испании признал неконституционным локдаун, который длился с марта по июнь 2020 года. Так, с 4 марта по 21 июня было запрещено выходить на работу сотрудникам большинства сфер, кроме самых необходимых.

Признание неконституционности первого локдауна обязует правительство Испании вернуть гражданам все оплаченные штрафы, за нарушение карантинных ограничений. В общей сложности их было выписано на € 1,1 млн.

Как ранее сообщали Власти, в Украине могут ввести штраф в 17 тыс гривен для невакцинированных пассажиров.

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