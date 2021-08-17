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17:46 24 Октября 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

В Одессе больницы переполнены: за место в реанимации предлагают $1000

В медучреждениях Одессы уже нет мест для больных коронавирусом. Чтобы попасть в стационар или реанимацию люди предлагают медикам взятки.

Одесские больницы переполнены

Об этом написала в Facebook известная в городе волонтер Екатерина Ножевникова. По словам женщины, ей предложили тысячу долларов, чтобы госпитализировать больного в реанимацию.

“На мой вопрос: «Вы предлагаете отключить кого-то, и положить вашего родственника? Вы понимаете, что мест в реанимационных нет и там уже в отделениях очередь из тех, кто лежит в терапии и ждет», – девушка горько расплакалась:» Я хочу спасти маму «. Знаю, что люди платили и больше», — написала Ножевникова.

Онап также уточнила, что проблема не только с реанимациями, но и вообще с госпитализацией тяжелых больных. Чтобы просто попасть в стационар, некоторые дают взятки в приемном покое.

«На вопрос, что же делать, развели руками: «Мест нет, что мы можем сделать». В это же время, другому тяжелом пациенту место за сто долларов нашлось. Если у вас нет ста долларов, вы обречены не попасть в стационар вообщем», — написала волонтер.

Она также выложила скриншот переписки в мессенджере, который подтверждает ее слова.

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Тэги: Одесса, больницы, covid-19
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