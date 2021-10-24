В СМИ назвали имя нового министра обороны: Зеленский согласовал кандидатуру

Новым министром обороны Украины после отставки Андрея Тарана станет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Названо имя нового главы Миобороны



Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Новую кандидатуру якобы согласовал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Бутусова, Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности, не имел никакого отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Он занимался профессиональной адвокатской деятельностью.

«Поэтому Резников будет для Офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию», – написал журналист.

Он также напомнил, что еще одним кандидатом на пост министра оборонного ведомства была нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук.

Главным мотивом замены Тарана на новую персону Бутусов назвал желание Зеленского иметь «говорящего» министра обороны вместо «молчащего». Действующий глава Минобороны не дает интервью и пресс-конференций.

“Таран совершенно очевидно физически нездоров, и неспособен исполнять обязанности министра», – подчеркнул журналист.

Он также напомнил, что Тарана в качестве министра обороны предложили глава ОП Андрей Ермак и начальник комитета по разведке Руслан Демченко.

Именно им, по словам Бутусова, Зеленский передал все полномочия по управлению сектором обороны и безопасности, и по ведению войны на Донбассе.

«Ермак и Демченко не хотели замены Тарана, и защищали его несмотря на все скандалы, поскольку он является послушным исполнителем, способным отдать, например, приказ № 330 о штрафах для тех, кто стреляет по российским оккупантам. Кроме того, Таран не мешает офису в ручном режиме влиять на любые вопросы в армии, и прежде всего на вопросы организации госзакупок», – написал Бутусов.

Он отметил, что Резникова Зеленский рассматривает прежде всего как дипломата и коммуникатора, а не военного реформатора и организатора обороны. Поэтому на серьезные структурные изменения рассчитывать не стоит.

«Впрочем, в отличии от многих других кандидатов, которых рассматривал Зеленский, Резников человек интеллектуальный, и есть надежда, что он сможет навести порядок хотя бы в тех критических сферах, которые полностью развалил Таран – в Гособоронзаказе, в госзакупках, например, закупках топлива, где масштабы коррупции и безответственности уже опустились до уровня 2013-го года”, – отметил Бутусов.

Ранее Власти писали, что народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что может стать новым министром обороны Украины.

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