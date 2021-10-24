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Главная » Украина » Общество
00:06 25 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Запорожской области ужесточили правила внутренних перевозок

В Запорожской области, которая находится в “красной” карантинной зоне, с 25 октября вводят ограничения на внутренние перевозки.

Запорожская область вводит ограничения на внутренние перевозки

Об этом сообщило издание «Индустриалка». Новые правила ввела областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Все перевозчики обязаны принять меры для 100% вакцинации водителей на регулярных и нерегулярных перевозках.

Ужесточились ограничения и для пассажиров. Попасть в автобус или поезд можно только доказав отсутствие коронавируса или вакцинацию от COVID-19.

Какие документы должны быть у пассажиров

Чтобы воспользоваться автобусом или поездом, жителям Запорожской области понадобится один из документов:

  • отрицательный ПЦР-тест;

  • отрицательный экспресс-тест на антиген;

  • сертификат вакцинации;

  • справка о выздоровлении от коронавируса.

Также в области намерены перераспределить транспорт с менее загруженных маршрутов на более загруженные, а также ввести ограничения на перевозку городским транспортом льготников в часы-пик.

Ранее власти писали, что Министерство здравоохранения установило целевые показатели по охвату вакцинацией от COVID-19 на уровне 1,5 млн уколов в неделю.

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