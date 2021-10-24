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04:14 25 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

В Херсонской области после полуночи 24 октября внедорожник с 15-летним водителем за рулем на большой скорости врезался в дерево, погибли четыре человека, два получили травмы.

На Херсонщине в ДТП погибли люди

Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области. ДТП произошло 24 октября около 00:40 на автодороге между с. Давыдов Брод и с. Малая Александровка Бериславского района.

За рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 15-летний житель пгт Большая Александровка. Кроме него в салоне автомобиля находилось еще пять пассажиров.

Машина на большой скорости врезалась в дерево. Односельчане водителя возрастом 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с.Новая Калуга погибли на месте ДТП. Еще двое 17-летних пассажиров, жители пгт Большая Александровка, доставлены в Большеалександровскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошло 24 октября около 00:40

ДТП произошло 24 октября около 00:40

Правоохранители  квалифицировали инцидент по ч.3 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Погибли четыре человека, включая водителя

Погибли четыре человека, включая водителя

За рулем Volkswagen Touareg находился 15-летний подросток

За рулем Volkswagen Touareg находился 15-летний подросток

Рапнее Власти писали, что в Шевченковском районе Киева утром, 21 октября, автомобиль службы каршреринга (проката) Hyundai столкнулся с грузовиком Mercedes.

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Тэги: дтп, херсон
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