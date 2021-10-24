На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

В Херсонской области после полуночи 24 октября внедорожник с 15-летним водителем за рулем на большой скорости врезался в дерево, погибли четыре человека, два получили травмы.

На Херсонщине в ДТП погибли люди



Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области. ДТП произошло 24 октября около 00:40 на автодороге между с. Давыдов Брод и с. Малая Александровка Бериславского района.

За рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 15-летний житель пгт Большая Александровка. Кроме него в салоне автомобиля находилось еще пять пассажиров.

Машина на большой скорости врезалась в дерево. Односельчане водителя возрастом 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с.Новая Калуга погибли на месте ДТП. Еще двое 17-летних пассажиров, жители пгт Большая Александровка, доставлены в Большеалександровскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители квалифицировали инцидент по ч.3 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Рапнее Власти писали, что в Шевченковском районе Киева утром, 21 октября, автомобиль службы каршреринга (проката) Hyundai столкнулся с грузовиком Mercedes.

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