Направим украинские ракеты на Москву, – Арестович пригрозил Путину

Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозил России нацелить украинские ракеты на Кремль.

Арестович пригрозил Путину



Свою угрозу Арестович озвучил в эфире государственного телеканала “Дом”. Он прокомментировал опасения президента РФ Владимира Путина о “ракетах НАТО в Украине”.

Глава РФ сказал, что в Украине под видом учебных центров якобы построят базы НАТО и «направят ракеты на Москву».

«Как вам деликатно сказать… Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время», – заявил Арестович.

Он добавил, что Украина работает над ракетной программой, и украинские ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы.

«Что же нам, бедным, делать, если не направлять ракеты на Москву по той простой причине, что российские ракеты то давно направлены на Киев», – сказал советник главы ОП.

По его словам, такие действия Украины – ответ на вооруженную агрессию РФ, и если бы Россия не вела себя агрессивно, украинские ракеты на Москву бы направлялись.

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