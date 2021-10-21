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06:50 25 Октября 2021 56 Комментарии
В “Десне” застрелился 23-летний военный
В учебном центре «Десна» Черниговской области военный срочной службы выстрелил в себя из автомата АК-74.
В "Десне" на боевом посту застрелился парень
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона. Трагедия произошла 24 октября в 3:53 ночи.
23-летний парень находился на посту, его тело обнаружила смена. До дембеля ему оставался всего месяц.
На службе военный характеризовался положительно, никаких конфликтов с окружающими у него не было. Что стало причиной самоубийства пока неизвестно.
Ранее Власти писали, что жительница Одессы порезала себе вены и шею, после чего выпрыгнула из окна многоэтажки.
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Тэги: самоубийство, десна
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