Создали ад на основе садизма – в МИД РФ ответили США на “бездомные национальности”

В МИД РФ негативно прокомментировали решение Госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию «бездомных национальностей».

Мария Захарова обвинила Госдеп США в садизме



Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам американские дипломаты разрушили систему оказания консульских услуг в России.

По ее словам, в Госдепе “сломалось что-то важное, что никак не могут починить”.

Российский дипломат обвинила своих американских коллег в том, что они закрывали консульства, сокращали штат консульских работников и “экспериментировали” с зеркальными и симметричными ответами РФ.

«Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого – издевательство на грани садизма», – написала Захарова.

Ранее Власти писали, что Россия попала в список «бездомных национальностей» в США. Зявления на иммиграционные визы от россиян теперь будут рассматриваться в Варшаве.

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