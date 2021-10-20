Создали ад на основе садизма – в МИД РФ ответили США на “бездомные национальности”
В МИД РФ негативно прокомментировали решение Госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию «бездомных национальностей».
Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам американские дипломаты разрушили систему оказания консульских услуг в России.
По ее словам, в Госдепе “сломалось что-то важное, что никак не могут починить”.
Российский дипломат обвинила своих американских коллег в том, что они закрывали консульства, сокращали штат консульских работников и “экспериментировали” с зеркальными и симметричными ответами РФ.
«Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого – издевательство на грани садизма», – написала Захарова.
Ранее Власти писали, что Россия попала в список «бездомных национальностей» в США. Зявления на иммиграционные визы от россиян теперь будут рассматриваться в Варшаве.