Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию»
Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать предложения из петиции об уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.
Об этом сообщили на сайте главы государства. Петиция набрала более 25 тысяч голосов, поэтому президент был обязан ее рассмотреть.
В своем ответе Зеленский отметил, что украинское законодательство обязывает граждан заботиться о своем здоровье и не вредить здоровью других, а также в предусмотренных законодательством случаях вакцинироваться.
Президент подчеркнул, что закон позволяет вводить обязательную вакцинацию от отдельных особо опасных инфекционных заболеваний.
Так обязательной является вакцинация против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.
В то же время для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательной вакцинации могут подлежать работники отдельных профессий, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространение ими инфекционных болезней.
С другой стороны, в Украине существует уголовная ответственность за нарушение работодателями прав своих работников. Так, статья 172 Уголовного кодекса запрещает увольнение сотрудника по личным мотивам и другие нарушения прав рабочих.
Что требуют авторы петиции
Они хотят ввести наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 5 лет за «принудительную вакцинацию».
Петиция предлагает приравнять увольнение или недопуск к работе к «принудительной вакцинации», а также «обеспечить гражданам право решать, нужно им прививаться или нет».
Ранее Власти писали, что Всемирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации против COVID-19, однако призывает делать прививки.