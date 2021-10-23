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Главная » Украина » Общество
08:03 25 Октября 2021 Просмотров 85   КомментариевКомментарии

Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию»

Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать предложения из петиции об уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.

Зеленский рассмотрел петицию об уголовной ответственности за принудительную вакцинацию

Об этом сообщили на сайте главы государства. Петиция набрала более 25 тысяч голосов, поэтому президент был обязан ее рассмотреть.

В своем ответе Зеленский отметил, что украинское законодательство обязывает граждан заботиться о своем здоровье и не вредить здоровью других, а также в предусмотренных законодательством случаях вакцинироваться.

Президент подчеркнул, что закон позволяет вводить обязательную вакцинацию от отдельных особо опасных инфекционных заболеваний.

Так обязательной является вакцинация против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

В то же время для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательной вакцинации могут подлежать работники отдельных профессий, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространение ими инфекционных болезней.

С другой стороны, в Украине существует уголовная ответственность за нарушение работодателями прав своих работников. Так, статья 172 Уголовного кодекса запрещает увольнение сотрудника по личным мотивам и другие нарушения прав рабочих.

Что требуют авторы петиции

Они хотят ввести наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 5 лет за «принудительную вакцинацию».

Петиция предлагает приравнять увольнение или недопуск к работе к «принудительной вакцинации», а также «обеспечить гражданам право решать, нужно им прививаться или нет».

Ранее Власти писали, что Всемирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации против COVID-19, однако призывает делать прививки.

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Тэги: Владимир Зеленский, петиция, вакцинация
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