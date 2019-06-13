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08:40 25 Октября 2021 Просмотров 161   КомментариевКомментарии

Военный переворот в Судане: арестован премьер и несколько министров

В понедельник суданские военные арестовали премьер-министра Абдаллу Хамдока и нескольких членов возглавляемого им гражданского правительства.

Суданцы с портретом генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана во время митинг в центре столицы Хартума. 31 мая 2019 года.

Об этом пишет The National.

Местные жители сообщают о тысячах солдат в столице страны Хартуме, перекрытых мостах через Нил, отключенном интернете.

Коммунистическая партия Судана назвала это переворотом и призвала народ к «гражданскому неповиновению». В заявлении говорится, что за переворотом стоит нынешний глава Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Официальных сообщений об арестах пока не поступало, но местные СМИ сообщили, что генерал аль-Бурхан обратится к народу в течение нескольких часов.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, который управлял страной 30 лет. После этого в стране начались протесты с призывами передать власть гражданскому правительству. В результате переговоров было решено временно разделить властные полномочия между армией и политическими партиями. Переходный период должен продлится до конца 2022 года.

Ранее Власти писали, что в Судане было совершено нападение на консульство Украины.

Источник:
Тэги: Судан, военный переворот
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