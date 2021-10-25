Болдуин целился в камеру: всплыли новые подробности убийства Галины Хатчинс

На съемочной площадке фильма «Ржавчина» Алек Болдуин направлял револьвер в сторону камеры, когда оружие выстрелило.

В субботу около двухсот человек приняли участие в чествовании памяти Галины Хатчинс в Альбукерке.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письменным показаниям очевидцев, опубликованные в воскресенье.

Во время съемок сцены около церкви, Болдуин нацелился на камеру и нажал на спусковой крючок.

Сообщается, что оператор Галина Хатчинс получил огнестрельное ранение в область груди.

Режиссер Джоэл Соуза рассказал, что после выстрела Галина Хатчинс схватилась за живот, ей помогли сесть, она пожаловалась, что не чувствует ног.

Согласно документам, оружие передал Болдуину помощник режиссера Дэйв Холлс, имеющий более чем 20-летний опыт работы. Он взял один из трех реквизитных револьверов, которые подготовил специалист по оружию, и передал его Болдуину. Помощник режиссера не знал, что в револьвере были боевые патроны.

Некоторые СМИ со ссылкой на некие источники, сообщают, что оружие, переданное Болдуину, ранее использовалось членами съемочной группы для стрельбы настоящими пулями. А неделю назад дублер Болдуина случайно произвел два выстрела из револьвера, хотя ему сказали, что револьвер не заряжен, уточняет агентство.

Ранее Власти писали, что Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

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