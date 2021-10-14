Посол Германии в РФ рассказал о подготовке “нормандской” встречи

Переговоры министров иностранных дел в «Нормандском формате» готовятся, но дата пока не определена.

Подготовка к "нормандской" встрече идет, но ее дата неизвестна



Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на посла Германии в России Геза Андреас фон Гайра.

«Насколько мне известно, подготовка к такой встрече министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты еще не назначено», – сказал посол.

Он уточнил, что во время последней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель настояла на необходимости проведения встречи в “нормандском” формате на высшем уровне. для ее подготовки сначала и встретятся министры иностранных дел “нормандской” четверки – Германии, Франции, Украины и России.

Ранее Власти писали, что лидеры стран Нормандского формата в очередной раз не смогли согласовать проведение саммита и решили пока ограничиться встречей глав МИД Германии, Украины, России и Франции.

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