Германия подарила Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

В целом правительство Германии одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей в рамках международной программе COVAX.

Вакцины распределяются по международной программе равного доступа к лекарственным препаратам COVAX.



Вакцин от коронавируса AstraZeneca было передано 7,6 млн доз, из них 1,5 млн – получила Украина, сообщает DW.

Больше, чем Украина, получил только Вьетнам – 2,6 млн доз.

Египет и Гана – по 1,2 млн, Намибия – 0,2 млн. 350 тысяч доз получит Таиланд.

Ранее Власти писали, что Австрия безвозмездно решила передать Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.

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