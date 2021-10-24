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10:09 25 Октября 2021 123 Комментарии
Германия подарила Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
В целом правительство Германии одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей в рамках международной программе COVAX.
Вакцины распределяются по международной программе равного доступа к лекарственным препаратам COVAX.
Вакцин от коронавируса AstraZeneca было передано 7,6 млн доз, из них 1,5 млн – получила Украина, сообщает DW.
Больше, чем Украина, получил только Вьетнам – 2,6 млн доз.
Египет и Гана – по 1,2 млн, Намибия – 0,2 млн. 350 тысяч доз получит Таиланд.
Ранее Власти писали, что Австрия безвозмездно решила передать Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.
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Тэги: Германия, вакцина, AstraZeneca
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