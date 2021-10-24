НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
10:09 25 Октября 2021 Просмотров 123   КомментариевКомментарии

Германия подарила Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

В целом правительство Германии одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей в рамках международной программе COVAX.

Вакцины распределяются по международной программе равного доступа к лекарственным препаратам COVAX.

Вакцин от коронавируса AstraZeneca было передано 7,6 млн доз, из них 1,5 млн – получила Украина, сообщает DW.

Больше, чем Украина, получил только Вьетнам – 2,6 млн доз.

Египет и Гана  – по 1,2 млн, Намибия – 0,2 млн. 350 тысяч доз получит Таиланд.

Ранее Власти писали, что Австрия безвозмездно решила передать Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.

Источник:
Тэги: Германия, вакцина, AstraZeneca
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.10.2021 15:30
Германия подарила Украине более миллиона доз вакцины от COVID-19
ТОР
22.08.2021 08:50
Германия передала Украине партию CОVID-вакцины
ТОР
22.04.2021 16:30
Еврокомиссия планирует судебное разбирательство против AstraZeneca – СМИ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

07:47 Украина

На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

04:14 Украина

В Индии подросток продал жену через месяц после свадьбы, чтобы купить себе смартфон

20:00 Мир

Под Москвой разбился частный самолет, все погибли. Фото

18:36 Мир

В NASA определились с датой запуска миссии на Луну

02:00 Мир

Ученые разгадали загадку: почему мозг человека уменьшился в ходе эволюции

00:43 Мир

Славянская ТЭС прекратила работу – кончился уголь

18:23 Украина

В Киеве стартовал отопительный сезон

14:45 Украина

Молдова просит Украину предоставить ей 15 млн кубометров газа

13:51 Украина

Состояние Саакашвили стабилизировалось после переливания крови

12:40 Мир

Россия отказалась поставлять газ в Молдову по заниженным ценам

11:57 Мир

Новости | NetGameSlots.com