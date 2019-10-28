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10:55 25 Октября 2021 5 Комментарии
В Китае в космической лаборатории прогремел взрыв: есть погибшие
Два человека погибли и девять получили ранения в результате взрыва в лаборатории Нанкинского университета в воскресенье.
Дым над лабораторией в Нанкине.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Причина взрыва выясняется, спасательные работы завершены, сообщила городская пожарная служба.
Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики известен как «колыбель передовых аэрокосмических технологий» Китая, отмечает издание.
Ранее Власти писали, что на химзаводе в Германии прогремел взрыв, 16 человек были ранены, пятеро пропали без вести.
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Тэги: взрыв, Китай, лаборатория
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