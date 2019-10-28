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10:55 25 Октября 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В Китае в космической лаборатории прогремел взрыв: есть погибшие

Два человека погибли и девять получили ранения в результате взрыва в лаборатории Нанкинского университета в воскресенье.

Дым над лабораторией в Нанкине.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Причина взрыва выясняется, спасательные работы завершены, сообщила городская пожарная служба.

Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики известен как «колыбель передовых аэрокосмических технологий» Китая, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что на химзаводе в Германии прогремел взрыв, 16 человек были ранены, пятеро пропали без вести.

Источник:
Тэги: взрыв, Китай, лаборатория
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