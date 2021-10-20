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Главная » Украина » Общество
11:01 25 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине прогнозируют по 30 тысяч новых больных COVID-19 в сутки

Уже со следующей недели в Украине ожидаются новые максимальные показатели.

Медицинская система Украины должна выдержать такую нагрузку.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в программе «Висока напруга», сообщается на сайте телеканала Украина 24.

По словам эксперта, 30 тысяч выявленных случаев в сутки – это «абсолютно реалистичный сценарий» для Украины.

«На пик мы выйдем в первой половине ноября», – сказал он, добавив, что со следующей недели регионы должны вводить «красный» уровень эпидемической опасности.

По мнению эксперта, до 7 тысяч госпитализированных в сутки – это также реалистичный сценарий, но медицинская система Украины должна выдержать такую нагрузку.

«Если говорить о смертности до конца 2021 года, то, по разным сценариям, мы ожидаем до 92 тысяч умерших», – отметил Юрий Ганиченко.

Ранее Власти писали, что в Украине за сутки зафиксированы два антирекорда – 22 415 новых случаев заражения и 546 смертей от коронавирусной болезни.

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Тэги: коронавирус, заболевшие, covid-19
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