В Украине прогнозируют по 30 тысяч новых больных COVID-19 в сутки

Уже со следующей недели в Украине ожидаются новые максимальные показатели.

Медицинская система Украины должна выдержать такую нагрузку.



Об этом заявил руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в программе «Висока напруга», сообщается на сайте телеканала Украина 24.

По словам эксперта, 30 тысяч выявленных случаев в сутки – это «абсолютно реалистичный сценарий» для Украины.

«На пик мы выйдем в первой половине ноября», – сказал он, добавив, что со следующей недели регионы должны вводить «красный» уровень эпидемической опасности.

По мнению эксперта, до 7 тысяч госпитализированных в сутки – это также реалистичный сценарий, но медицинская система Украины должна выдержать такую нагрузку.

«Если говорить о смертности до конца 2021 года, то, по разным сценариям, мы ожидаем до 92 тысяч умерших», – отметил Юрий Ганиченко.

Ранее Власти писали, что в Украине за сутки зафиксированы два антирекорда – 22 415 новых случаев заражения и 546 смертей от коронавирусной болезни.

Тэги: коронавирус, заболевшие, covid-19