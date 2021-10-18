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11:23 25 Октября 2021 74 Комментарии
В киевском метро умерла женщина
Пассажиры метро заметили, что на платформе станции «Дорогожичи» лежало тело человека под пакетом.
Та самая станция метро.
Рядом с телом женская сумка, сообщает «Сегодня» со ссылкой на Telegram-канал «ДТП Киев».
Как сообщили в полиции Киева, 80-летней женщине стало плохо с сердцем на переходе.
Отмечается, что врачи «скорой» применили дефибриллятор, но это не помогло. Женщина умерла.
«Тело будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти», – сообщили в полиции.
Ранее Власти писали, что за соблюдением карантинных ограничений в киевском метрополитене будут следить специальные бригады.
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Тэги: смерть, Киев, метро, женщина
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