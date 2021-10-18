В киевском метро умерла женщина

Пассажиры метро заметили, что на платформе станции «Дорогожичи» лежало тело человека под пакетом.

Та самая станция метро.



Рядом с телом женская сумка, сообщает «Сегодня» со ссылкой на Telegram-канал «ДТП Киев».

Как сообщили в полиции Киева, 80-летней женщине стало плохо с сердцем на переходе.

Отмечается, что врачи «скорой» применили дефибриллятор, но это не помогло. Женщина умерла.

«Тело будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти», – сообщили в полиции.

Ранее Власти писали, что за соблюдением карантинных ограничений в киевском метрополитене будут следить специальные бригады.

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