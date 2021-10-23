Секретарь СНБО Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов за «жесткую президентскую республику» в Украине, так как «в истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед».

Данилов поддержал президентскую республику в Украине



Об этом он заявил в интервью РБК-Украина. По его мнению, парламентско-президентские республики могут существовать в рамках уже сложившихся демократий. А на это надо века.

По мнению секретаря СНБО при президенте Владимире Зеленском, украинцам «раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна» в плане формы государственного правления.

«Если мы являемся президентской республикой, надо сказать – давайте делать президентскую республику, где президент – это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы», – сказал он.

По мнению Данилов, в Украине всенародно избирается глава государства, на которого люди возлагают определенные надежды, но по Конституции у нас парламентско-президентская республика и не все надежды зависят от только от президента.

«Тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте, и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента», – пояснил секретарь СНБО.

От также добавил, что сам лично поддерживает идею жесткой президентской республики, потому что в таком варианте государственного устройства “есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее».

Ранее Власти писали, что секретарь СНБО Данилов назвал отказ от использования кириллицы «одной из фундаментальных вещей» для Украины.

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