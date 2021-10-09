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11:42 25 Октября 2021 Просмотров 92   КомментариевКомментарии

Слуги назвали дату возможной отставки министра обороны

В Верховной Раде вскоре могут сменить до пяти министров.

Нынешний министр обороны Андрей Таран

Об этом сообщает «Украина 24″ со ссылкой на депутата от «Слуги народа» Павла Фролова.

По его словам, в комитете партии уже долгое время обсуждается вопрос замены министра обороны. Фролов отметил, что замена министров подпадает под полномочия президента, и если Зеленский внесет кандидатуру Ирины Верещук, то фракция поддержит назначение президента.

Депутат подчеркнул, что партия убеждена в том, что Ирина Верещук «может быть достаточно эффективным политиком». Замена министра обороны будет обсуждается на следующей пленарной неделе.

Кроме министра обороны планируется заменить еще несколько министров, в том числе и министра экологии. По словам Фролова, у фракции есть несколько кандидатов на пост министра экологии, и есть кандидаты на другие министерские посты.

Как ранее сообщали Власти, слуги исключили из фракции депутата, которая не поддержала закон об олигархах.

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Тэги: министры, назначения, слуги народа, павел фролов, ирина верещук
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