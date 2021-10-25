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11:55 25 Октября 2021 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

В Одесской области Dodge Charger на смерть сбил 10-летнего ребенка. Фото

В Одесской области водитель автомобиля Dodge Charger сбил 10-летнего мальчика, который ехал вдоль дороги, ребенок умер.

ДТП произошло в селе Ручей

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Одесской области. Происшествие случилось в селе Ручей.

Ребенок погиб на месте еще до приезда скорой. 37-летний водитель не скрывался с места ДТП. Его проверили на содержание алкоголя в крови – результат оказался отрицательным.

Сведения по факту аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Dodge Charger сбил 10-летнего мальчика

Dodge Charger сбил 10-летнего мальчика

Ранее Власти писали, что в Херсонской области после полуночи 24 октября внедорожник с 15-летним водителем за рулем на большой скорости врезался в дерево, погибли четыре человека, два получили травмы.

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Тэги: дтп, погиб ребенок
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