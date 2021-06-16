В Москве пропала без вести актриса Светлана Светличная

81-летняя актриса уже почти неделю не выходит на связь с родственниками.

В конце апреля 2021 года Светличную выписали из московской больницы



Об этом сообщает «МК».

В Москве без вести пропала заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Она уже почти неделю не выходит на связь с родственниками, ее также не смогли найти по месту жительства. Родственники обратились с заявлением в полицию.

Ранее актриса получила травму головы, после чего у нее начали наблюдаться признаки деменции. Актриса рассказывала, что «ее кидает», мучают головокружения и потеря координации.

А в конце апреля 2021 года Светличную выписали из московской больницы, состояние звезды «Бриллиантовой руки» оценивалось как средней тяжести.

Как ранее сообщали Власти, на съемках вестерна Алек Болдуин случайно застрелил оператора-украинку.

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