В Москве пропала без вести актриса Светлана Светличная
81-летняя актриса уже почти неделю не выходит на связь с родственниками.
Об этом сообщает «МК».
В Москве без вести пропала заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Она уже почти неделю не выходит на связь с родственниками, ее также не смогли найти по месту жительства. Родственники обратились с заявлением в полицию.
Ранее актриса получила травму головы, после чего у нее начали наблюдаться признаки деменции. Актриса рассказывала, что «ее кидает», мучают головокружения и потеря координации.
А в конце апреля 2021 года Светличную выписали из московской больницы, состояние звезды «Бриллиантовой руки» оценивалось как средней тяжести.
Как ранее сообщали Власти, на съемках вестерна Алек Болдуин случайно застрелил оператора-украинку.