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Главная » Мир » Политика
14:19 25 Октября 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

На белорусском ТВ высмеяли Путина за “конференции из бункера” и “ботокс”. Видео

Пропагандисты режима Лукашенко на белорусском телевиденье высмеяли Путина за пластические операции и трусливость перед коронавирусом.

Во время сравнения ведущий не один раз крайне однозначно намекал на президента России Владимира Путина

Ведущий программы «Политика без галстуков и купюр» Евгений Пустовой, которая идет на государственном белорусском телеканале СТВ, сравнил поведение президентов разных стран во время пандемии коронавируса.

Во время сравнения ведущий не один раз крайне однозначно намекал на президента России Владимира Путина.

По его словам, Лукашенко оказался «единственным президентом, который в пандемию не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов - с помощью телеконференций», намекая на продолжительное отсутствие Путина в 2020 году. Тогда действительно многие медиа отшучивались, что президент Росси прячется в бункере.

Кроме того припомнил и пластические операции, которые сильно повиляли на внешность президента России.

«Бессонные ночи и переживания отражались на лице главы государства. Ботоксом не пользуется, а злопыхатели лишь радовались», – отметил ведущий.

Как ранее сообщали Власти, Лукашенко заявил о пользе COVID-19 для борьбы с раком.

Источник:
Тэги: Путин, Лукашенко, беларусь, тв, пропаганда
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