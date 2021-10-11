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Главная » Украина » Экономика
13:59 25 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина получила второй и последний транш в 600 млн евро от Евросоюза

Европейская комиссия от имени Евросоюза выплатила Украине 600 млн евро в виде макрофинансовой помощи.

Украина получила 600 млн евро от ЕС

Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии 25 октября. Это — второй и последний транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи нашей стране.

Первый также в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года.

«Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 млрд евро», — заявили в Еврокомиссии.

По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса: второй транш является явным признаком поддержки со стороны ЕС программы реформ в Украине.

Еврочиновник отметил, что страна приложила значительные усилия для выполнения условий МИД, а также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом.

«Оказывая сильную политическую поддержку, мы усиливаем интеграцию Украины с Европейским Союзом», — добавил Домбровскис.

О получении европейских денег сообщил в Twitter и президент Украины Владимир Зеленский.

«По итогам 23-го саммита Украина – ЕС сегодня получено € 600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза. Спасибо Президенту Еврокомиссии фон дер Ляен и вице-президенту Домбровскису за плодотворное сотрудничество и действенную поддержку реформ. Вместе строим европейскую Украину», – отметил глава государства.

Ранее Власти писали, что Евросоюз и Украина на двустороннем саммите 12 октября обсудят совместные усилия по борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией.

Источник:
Тэги: ес, помощь, транш
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