Штрафовать будут пассажиров: в Украине изменились правила межрегиональных перевозок

Ответственность за наличие документа о вакцинации или актуального теста на COVID-19 во время поездок в общественном транспорте между регионами возлагается на пассажира.

За отсутствие необходжимых документов штрафовать будут пассажиров



Об этом сказано в сообщении Министерства здравоохранения. Соответствующие изменения в Постановление №1236 внесли во время заседания Кабинета Министров 20 октября.

Раньше ответственность ложилась на водителей. Однако перевозчики не согласились таким требованием, поскольку не имеют права проверять документы у пассажиров и определять их достоверность.

Перевозчик лишь обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

Касаются правила регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 грн.

Ранее Власти писали, что межрегиональные пассажироперевозки в регионах с “желтым”, “оранжевым” или “красным” уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у водителей, экипажа и всех пассажиров документа, подтверждающего COVID-безопасость.

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