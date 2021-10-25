НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
14:28 25 Октября 2021 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

Штрафовать будут пассажиров: в Украине изменились правила межрегиональных перевозок

Ответственность за наличие документа о вакцинации или актуального теста на COVID-19 во время поездок в общественном транспорте между регионами возлагается на пассажира.

За отсутствие необходжимых документов штрафовать будут пассажиров

Об этом сказано в сообщении Министерства здравоохранения. Соответствующие изменения в Постановление №1236 внесли во время заседания Кабинета Министров 20 октября.

Раньше ответственность ложилась на водителей. Однако перевозчики не согласились таким требованием, поскольку не имеют права проверять документы у пассажиров и определять их достоверность.

Перевозчик лишь обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

Касаются правила регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 грн.

Ранее Власти писали, что межрегиональные пассажироперевозки в регионах с “желтым”, “оранжевым” или “красным” уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у водителей, экипажа и всех пассажиров документа, подтверждающего COVID-безопасость.

Источник:
Тэги: карантин, пассажироперевозки
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.10.2021 11:51
В Киеве запретят несовершеннолетним посещать ТРЦ
ТОР
23.10.2021 12:33
Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина
ТОР
22.10.2021 17:04
Ограничения “красной” зоны в Киеве коснуться не всех: названы исключения
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию»

08:03 Украина

Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

07:47 Украина

На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

04:14 Украина

В Индии подросток продал жену через месяц после свадьбы, чтобы купить себе смартфон

20:00 Мир

Под Москвой разбился частный самолет, все погибли. Фото

18:36 Мир

Россия попала в список «бездомных национальностей»

14:30 Мир

Турция объявит послов 10 стран Запада персонами нон-грата

07:55 Мир

Верховный суд США постановил не перебивать женщин

04:33 Мир

В NASA определились с датой запуска миссии на Луну

02:00 Мир

Ученые разгадали загадку: почему мозг человека уменьшился в ходе эволюции

00:43 Мир

Славянская ТЭС прекратила работу – кончился уголь

18:23 Украина

Новости | NetGameSlots.com